المعدة بيت الداء والعقل رأس الدواء - مصعب قاسم عزاوي

2020/12/26 | 18:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مصعب_قاسم_عزاوي مقدمة كتاب أصول التغذية الصحيةإعداد وتقديم: د.



مصعب قاسم عزاويتعريب: فريق دار الأكاديمية للطباعة والنشر والتوزيع في لندن الطبعة الرابعة 2020صادر عن دار الأكاديمية للطباعة والنشر والتوزيع في لندن كما قال الحكماء سالفاً: «المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء»، وهي الحكمة السرمدية التي أصبحت تكتسي بأهمية مطلقة في زمننا المعاصر إذ أصبحت المعدة نفسها مدخلاً لكثير من الموا ......





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