عن حروب السايبر التي غيرت شروط اللعبة - سنية الحسيني

2020/12/26 | 18:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سنية_الحسيني تعرضت الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى منذ عشرة أيام لهجوم الكتروني سيبراني استهدف مواقع حساسة فيها، واعتُبر الأكبر وأحدَ أكثر الهجومات السيبرانية تعقيداً.



وركز الهجوم في الأساس على الولايات المتحدة، حيث كانت 80٪-;- من المؤسسات المستهدفة من الهجوم أميركية.



وشكل الهجوم فشلاً استخبارياً في حماية الأمن القومي الأميركي، بل اعتبر البعض أنه لا يقل خطورة عن اعتداءات الحادي عشر من أيلول.



وعلى الرغم ......





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