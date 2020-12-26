علماء العراق يجددون إدانة جريمة واشنطن باستهداف قادة النصر

2020/12/26 | 18:58 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ استذكر جمع من علماء الدين في العراق، الذكرى الاولى لاستشهاد قادة النصر، الشهيدين الفريق قاسم سليماني وأبي مهدي المهندس.وفيما جددوا إدانة الجريمة التي ارتكبتها الولايات المتحدة باستهداف “السد المنيع أمام توسع الإرهابيين، أكدوا أن واشنطن لا تريد الاستقرار للمنطقة والعراق.وفيما يلي النص الكامل للبيان وأسماء ذوي السماحة الموقعين عليه: بسم الله الرحمن الرحيم تمرّ علينا هذه الأيام الذكرى السنوية الأولى لإستشهاد القائد الشهيد الحاج قاسم سليماني والقائد الشهيد الحاج ابو مهدي المهندس ورفاقهما. هذه الحادثة التي قامت بها دولة الإرهاب قد هزّت ضمير الانسانية واحرار العالم.ولابدّ في هذه الذكرى أن نستذكر أمورا عدة: أولا: […]

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