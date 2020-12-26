مستشار الكاظمي: لا معوقات بالنسبة للمخصصات المالية للمفوضية

2020/12/26 | 19:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفى مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات وجود معوقات حول المخصصات المالية لمفوضية الانتخابات، مؤكدا ان وزارة المالية ملزمة بتوفير التخصيصات الازمة للاستحقاق الانتخابي القادم.

وقال عبد الحسين الهنداوي، في تصريحات صحفية، ان الحكومة ملزمة رغم إجراءات التقشف بتأمين مستلزمات المفوضية بهدف إنجاح العملية الانتخابية، مبيناً أن قانون تمويل الانتخابات حدد المبالغ الازمة، وأن هناك خطة عمل لتقليص النفقات.

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