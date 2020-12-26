يونايتد وليستر يتعادلان ويبقيان باب الوصافة مفتوحاً

2020/12/26 | 19:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرّط مانشستر يونايتد وليستر سيتي بحسم وصافة ترتيب الدوري الإنكليزي لكرة القدم، بتعادلها 2-2 في المرحلة الخامسة عشرة من الـ"بريميرليغ"، وفتحا الباب أمام إيفرتون وتشيلسي للزحف إلى المقدمة.

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