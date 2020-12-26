قانوني: قرار ترامب يخالف بنود الاتفاقية العراقية الامريكية لعام 2008

2020/12/26 | 19:04 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

اكد الخبير القانوني علي التميمي، السبت، ان قرار الرئيس الامريكي ترامب بالعفو عن اربعة محكومين بقتل 14 عراقي في ساحة النسور مخالفا لبنود الاتفاقية العراقية الامريكية لعام 2008.

وقال التميمي في تصريح لـ/المعلومة /، ان “اطلاق سراح اربعة محكومين من شركة بلاك ووتر الذين قتلوا ١٤ عراقي من قبل الرئيس ترامب في الأشهر الأخيرة لولايته يخالف الاتفاقية الثنائية بين البلدين العراق وأمريكا ٢٠٠٨ المادة ٢٧ ، كما يخالف المواد ٣ و٥ والتي توجب حماية المدنيين أثناء الحرب وان تكون الأحكام عادلة”.

واضاف ان “مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أدانت هذا القرار الذي استهان بكرامة الضحايا وخالف القانون الدولي الإنساني واتفاقية حماية المدنيين أثناء الحرب”، مبينا انه “يمكن للعراق الاعتراض والطعن في الأمم المتحدة مع وجود نسخ من هذه الاتفاقيات وفق المادة ١٠٢ من ميثاق الأمم المتحدة ويحق للعراق الطلب من الرئيس القادم بايدن إعادة النظر في القرار حيث ان هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم أو مضي المدة فيمكن تحريكها في اي وقت زمني قادم”.

وتابع ان “يمكن للعراق الطلب من مجلس الأمن إحالة هذا الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية”.

ووصف النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر، اليوم السبت، اجراءات الحكومة ووزارة الخارجية بالخجولة بشان قرار الرئيس الامريكي ترامب المتعلق بالعفو عن مجرمي بلاك ووتر.



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