باحثون يكشفون اعراض السلالة الجديدة من كورونا

2020/12/26 | 19:07 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

بعد ان أكدت منظمة الصحة العالمية برصد السلالة الجديدة لفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" في 8 دول بأوروبا، كشف الباحثون اعراض السلالة الجديدة وخطورتها على حياة الناس.

وأطلق الخبراء اسم VUI 202012/01 على السلالة الجديدة واكتشفوا أعراضا لها مختلفة عن الأعراض التقليدية لكورونا.

ووفقا لصحيفة ”تايمز أوف إنديا"، فقد لاحظ الباحثون أن السلالة الجديدة ترتبط أكثر بأعراض مثل: "الإعياء وفقدان الشهية والصداع والتشوش الذهني وآلام العضلات والطفح الجلدي والإسهال".

وتأتي هذه الأعراض بجانب العلامات على السلالة الأولى المعروفة من كورونا، والتي تشمل: ”الحمى والسعال الجاف بجانب فقدان حاستي الشم والتذوق".

وكما هو الحال خلال الفترات السابقة من هذا العام، فإن الالتزام بالعزل الفوري في المنزل وإجراء الاختبار في أقرب وقت، من أجل الوقاية من المرض، يتم مع التوعية بارتداء الكمامة والحرص على تجنب التجمعات وغسل اليدين جيدا بالصابون وتعزيز تناول الأطعمة التي تعزز المناعة.

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