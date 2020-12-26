إقليم كوردستان يصدر 4 قرارات بشأن حركة السفر مع لبنان

2020/12/26 | 19:07 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

قررت سلطات إقليم كوردستان، السبت، منع سفر المواطنين العراقيين إلى لبنان، ودخول الأجانب القادمين من البلد ذاته إلى الإقليم، فضلا عن اخضاع العراقيين العائدين منه للحجر الصحي، اعتبارا من منتصف ليلة اليوم، ولغاية 15 كانون الثاني 2021.

وبحسب وثيقة صادرة من وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، اليوم، (26 كانون الاول 2020)، فقد تضمنت أربعة قرارات جديدة، شملت حظر سفر المواطنين العراقيين إلى لبنان عبر المنافذ الحدودية لإقليم كوردستان.

وجاء في الوثيقة أيضا، منع دخول الأجانب (أي غير العراقيين) القادمين من لبنان والذين أقاموا في هذا البلد بعد تاريخ 15 كانون الأول 2020، باستثناء الوكالات والمنظمات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية والتحالف والدبلوماسيين والوفود الرسمية وفقا للتعليمات الصحية.

كما يخضع العراقيون العائدون من لبنان للحجر الصحي تنفيذا لإجراءات وزارة الصحة، وأشارت الوثيقة إلى ان هذا القرار يسري من منتصف ليلة 26 كانون الأول 2020 وحتى 15 كانون الثاني 2021.

وفي أمس الجمعة، أعلن وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، تسجيل البلاد أول إصابة بالسلالة الجديدة من جائحة كورونا، على متن طائرة وصلت من بريطانيا في الـ21 من الشهر الحالي.

من جهتها منعت سلطة الطيران المدني، في 22 من الشهر الجاري، كافة شركات الطيران العاملة في العراق، من السفر إلى عدة بلدان، كانت قد ظهرت فيها سلالة فيروس كورونا الجديد وهي: (بريطانيا، جنوب افريقيا، استراليا، الدانمارك، هولندا، بلجيكا، ايران، اليابان)، ومنع دخول الوافدين من هذه الدول باستثناء العراقيين وإلزامهم بالحجر الإجباري لمدة 14 يوما.

أما السلطات اللبنانية فانها لم توقف الرحلات القادمة من بريطانيا حيث تنتشر السلالة الجديدة من الوباء، بل اتخذت إجراءات أخرى بينها إجراء الفحص لجميع الوافدين من المملكة المتحدة مرتين، الأولى فور وصولهم إلى لبنان والثانية بعد 72 ساعة.

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