مواجهة نارية بين النجف والجوية

2020/12/26 | 19:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنطلق منافسات الجولة الحادية عشرة من

الدوري العراقي الممتاز الأحد، بإقامة

ثلاث مباريات تبرز فيها مواجهة النجف

والجوية.

ويلتقي السماوة المثخن بخماسية القوة

الجوية في الجولة السابقة مع ضيفه

الحدود في مل

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