البحث عن الشاهد.

2020/12/26 | 19:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:علي حسين الخباز

لقد اتخذت قراري وحزمت امري لأعبر

قرونا، علني اجد شهادة جسورة كانت لها

حضور فاعل في الأحداث التي جرت على

مولاي الرضا من خلال ولاية العهد، ولكي

تكون رحلتي مجدية.





كان المقترح أن ال

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