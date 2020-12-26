الصهيونية دولة حجتها التاريخ والديانة

2020/12/26 | 19:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:سامي جواد كاظم

كما قال الشهرستاني صاحب كتاب الملل

والنحل لم يسل سيف في الاسلام كما سل على

الامامة ، ونحن نقول لم تستخدم الاسلحة

المحرمة في العالم كما استخدمت ضد

المسلمين ، والمستخدم دول دائمة

ال

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