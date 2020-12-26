صحة كردستان تعلن الموقف الوبائي لفيروس كورونا

2020/12/26 | 19:13 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان، الأربعاء، تسجيل 128 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية. وذكرت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز”، نسخة منه، أنه “تم تسجيل 128 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، موزعة على أربيل 14، والسليمانية 26، ودهوك 86، وكرميان 2”. وأضاف، “أما حالات التعافي …

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