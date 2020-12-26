2020/12/26 | 19:16 - المصدر: عين العراق

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السبت 26 ديسمبر 2020 | 07:09 مساءً

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وصول الموازنة لرئاسة البرلمان

ذكر مصدر نيابي :" ان الموازنة العامة للعام المقبل وصلت لرئاسة البرلمان".



وقال المصدر لوسائل إعلام محلية ان الموازنة وصلت لرئاسة البرلمان ، وغدا ترسل للجنة المالية

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