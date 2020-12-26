زلزال بقوة 4.1 يضرب ولاية تركية

2020/12/26 | 19:16 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم السبت، أن زلزالا بلغت قوته 4.1 درجة على مقياس ريختر ضرب ولاية ألازيغ شرق تركيا.

وذكرت الإدارة في بيان، أن الزلزال وقع في قضاء سيفريجة التابعة لألازيغ، وكان مصدره على عمق 11.57 كيلومترا تحت سطح الأرض.

فيما لم تنشر السلطات التركية الى الآن أي معلومات بشأن سقوط إصابات أو ضحايا أو خسائر مادية جراء الزلزال.

PUKmedia وكالات

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