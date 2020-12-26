كتلة الاتحاد الوطني: برحيل آري بابان خسرنا كنزا كبيرا

2020/12/26 | 19:16 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في مجلس النواب، اليوم السبت، برقية تعزية بوفاة الفنان التشكيلي آري بابان، الذي وافته المنية، اليوم السبت، بعد صراع مرير مع المرض.

وقالت الدكتورة جوان احسان رئيس الكتلة في برقية، جاء فيها:

تلقينا بألم وحزن بالغين نبأ رحيل الفنان والتشكيلي الكوردي الكبير (آري بابان).

ان فقدان الاستاذ (آري) يمثل خسارة كبيرة للفن التشكيلي الكوردي وبرحيله خسرنا كنزا كبيرا، من هنا نبعث الشكر والاحترام للراحل لرفده هذا الكم الهائل من الجمال، متمنين ان يبقى خالدا في سماء الفن.

وبهذه المناسبة الأليمة نبعث التعازي والمواساة الى عائلة وذوي الراحل (آري بابا) وجميع فناني كوردستا، سائلين المولى عز وجل ان يسكنه في جنان النعيم وان يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

الدكتورة جوان احسان فوزي

رئيسة كتلة الاتحاد الوطني بمجلس النواب

PUKmedia ترجمة

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