2020/12/26 | 19:16 - المصدر: سومر نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
سومر نيوز: بغداد..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
العراق يعلن نيته رفع طاقة تصدير النفط إلى 6 مليون برميل يومياً) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سومر نيوز: بغداد..
أعلنت وزارة النفط، السبت، نيتها رفع طاقة تصدير النفط إلى 6 مليون برميل يوميا بحلو...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
العراق يعلن نيته رفع طاقة تصدير النفط إلى 6 مليون برميل يومياً) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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