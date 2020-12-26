العراق يعلن نيته رفع طاقة تصدير النفط إلى 6 مليون برميل يومياً

2020/12/26 | 19:16 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



أعلنت وزارة النفط، السبت، نيتها رفع طاقة تصدير النفط إلى 6 مليون برميل يوميا بحلو...

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