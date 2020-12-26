2020/12/26 | 19:16 - المصدر: روسيا اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- رغم توتر الأوضاع.. السلطات العراقية: بغداد آمنة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/26 | 19:16.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رغم توتر الأوضاع.. السلطات العراقية: بغداد آمنة) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رغم توتر الأوضاع.. السلطات العراقية: بغداد آمنة) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رغم توتر الأوضاع.. السلطات العراقية: بغداد آمنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).