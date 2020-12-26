صحة البصرة تؤكد اتخاذها اجراءات استباقية لمواجهة ’’كوفيد - 20’’

2020/12/26 | 19:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

أكدير قسم الصحة العامة في محافظة البصرة، تحسين النزال، السبت (26 كانون الأول 2020)، اتخاذ صحة المحافظة اجراءات استباقية لمواجهة السلالة الجديدة لسلالة فيروس كورونا الجديدة والمعروفة اعلامياً بـ (كوفيد 20).

وقال النزال في حديث خاص لـ(بغداد اليوم)، إن "دائرة صحة المحافظة تلتزم حرفياً بقرارات مجلس الوزراء وما جاء اخيراً في كتاب وزارة الصحة بمنع دخول الوافدين الاجانب من الدول التي ينتشر بها السلالة الجديدة للفايروس"، مبينا أن "دائرة الصحة في البصرة عملت بهذ التوصيات مع جميع العاملين في الشركات الاجنبية بالمحافظة ومهما كانت الصفات التي يعملون بها ".

واضاف أن "دائرة صحة المحافظة خاطبت قيادة عمليات البصرة ومديرية الشرطة والجهات المعنية لتنفيذ هذه الكتب الواردة لنا وتنسيق العمل فيما بيننا حيث تم زيادة فرق التحري والمتابعة والتي بدورها تؤكد على اتباع الاجراءات الواجبة التي وردت في قرارات مجلس الوزراء، وتنفيذ جميع التوصيات الواردة في القرارات".

وكان وزير الصحة، حسن التميمي، اكد الخميس، أن العراق حجز 16 مليون جرعة من لقاح كورونا.

وقال التميمي في لقاء متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "العراق حجز 16 مليون جرعة من لقاح كورونا"، مبيناً أنه "تم البدء بتدريب فرق خاصة للتعامل مع هذا اللقاح".

ولفت الى أن "السلالة الجديدة من فيروس كورونا، لديها نفس اعراض كوفيد 19 وهي سريعة الأنتشار ولكنها أقل تأثيراً"، مشيراً الى أنه "سيدخل للعراق قريباً مختبرين جديدين لفحص السلالة الجديدة".

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