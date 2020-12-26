مصدر نيابي : الموازنة وصلت لرئاسة البرلمان

2020/12/26 | 19:16 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / ذكر مصدر نيابي :" ان الموازنة العامة للعام المقبل وصلت لرئاسة البرلمان".وقال في تصريح مقتضب للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان الموازنة وصلت لرئاسة البرلمان ، وغدا ترسل للجنة المالية" ./انتهى3

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