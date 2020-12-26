نفط الشمال يكسب اول انتصار في دوري السلة

2020/12/26 | 19:16 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا /تمكن فريق نفط الشمال من الفوز على فريق الاعظمية بنتيجة 74 – 66 في المباراة التي جرت مساء اليوم في قاعة الشعب المغلقة في الجولة الخامسة من دوري السلة الممتاز .فرض نفط الشمال سيطرته وتقدمه في المباراة منذ الربع الاول وقدم مباراة هجومية خالصة و تقدم بنتيجة 27 – 23 .وواصل نفط الشمال تقدمه في الربع الثاني بنتيجة 17 – 13 لينهي الشوط الاول متقدما بنتيجة 44- 36 .وفي الربع الثالث تحسن اداء الاعظمية نسبيا وانتهى بنتيجة 17 – 16 لصالح نفط الشمال قبل ان ينتهي الربع الاخير بنتيجة 14 – 13 لصالح الاعظمية ، لكن فارق النقاط لم يشفع له ،ليفوز نفط الشمال بنتيجة 74 – 66 ، وهو الافوز الاول له في الدوري./انتهى

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