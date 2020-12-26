عفو مرتكبي مجزرة (ساحة النسور)  لا يمحو من ذاكرة العراقيين وحشية الجرائم الأمريكية

2020/12/26 | 19:16 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- “ستواجه بقرارك الله..” هكذا رد المحامي العراقي جابر سلمان على عفو الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب عن مرتكبي مجزرة ساحة النسور في بغداد ع...

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