2020/12/26 | 19:16 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يوفر الاف فرص العمل.. معمل أسمنت كبيسة يعود للخدمة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/26 | 19:16.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يوفر الاف فرص العمل.. معمل أسمنت كبيسة يعود للخدمة) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يوفر الاف فرص العمل.. معمل أسمنت كبيسة يعود للخدمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).