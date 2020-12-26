2020/12/26 | 19:16 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخفاجي: أوامر عليا للقوات الأمنية بأن تكون على أهبة الاستعداد خلال الأيام المقبلة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/26 | 19:16.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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