2020/12/26 | 19:17 - المصدر: عين العراق

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السبت 26 ديسمبر 2020 | 07:16 مساءً

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توجه نيابي لاجراء مناقلة ببنود الموازنة لزيادة تخصيصات الاعانة الاجتماعية

كشفت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية، السبت، عن توجه لإجراء مناقلة في موازنة العام المقبل لزيادة تخصيصات الإعانة الاجتماعية.



وقال عضو اللجنة ستار العتابي، إن "اللجنة لم تطلع على مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 لعدم وصولها إلى مجلس النواب حتى الآن"، لافتا إلى أن "هنالك شريحة واضحة تحت مستوى خط الفقر وأعدادها معلومة ومسجلة سابقا".



وأضاف، أن "رفع سعر صرف الدولار سوف يزيد من هذه الشريحة، كون هنالك بعض العائلات الهشة ربما تلتحق بها"، مبينا أن "من واجبات الحكومة معالجة هذا الأمر من خلال زيادة التخصيص وكذلك زيادة شمول بعض العوائل الفقيرة".



وتابع أنه "من الممكن أن تتم المناقلة في الموازنة لأموال عدد من الوزارات بحيث يتم شمول عدد كبير من هذه الشرائح الفقيرة وزيادة توسيع رقعة الإعانة الاجتماعية"

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