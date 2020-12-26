على خطى العراق.. جارة عربية تسجل انخفاضا في اصابات ووفيات كورونا

2020/12/26 | 19:19 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، تسجيل 163 إصابة و8 وفيات جديدة بفيروس كورونا، في تراجع لكلا المؤشرين مقارنة مع بيانات أمس الجمعة.

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