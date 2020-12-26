2020/12/26 | 19:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة قوات الشرطة الاتحادية، اليوم السبت، قتل عنصرين من تنظيم “داعش” بعد نصب كمين محكم لهما جنوب غربي كركوك.

وقال المكتب الإعلامي للقيادة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، إن “قطعات الفرقة الخامسة شرطة اتحادية وبعملية أمنية نوعية وبإشراف مباشر من قائد الفرقة اللواء حيدر المطوري، تمكنت من قتل إرهابيين اثنين بعد نصب كمين محكم لهما ومحاصرتهما في وادي ابو شحمة في ناحية الرشاد جنوب غربي كركوك”.

وأضاف، أن ذلك يأتي “تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية عثمان الغانمي بإجراء العمليات الأمنية الاستباقية ومتابعة ورصد تحركات العصابات الارهابية والاجرامية وتجفيف منابع الارهاب اينما وجد، وبمتابعة من قبل قائد قوات الشرطة الاتحادية الفريق الركن جعفر البطاط”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قوة امنية تقتل “داعشيين” جنوب غربي كركوك) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قوة امنية تقتل “داعشيين” جنوب غربي كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).