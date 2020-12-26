أطفال مخيم زمار مهددون بفقدان التعليم لعدم وجود المدارس

2020/12/26 | 19:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يعاني أطفال مخيم زمار في ريف إدلب شمالي سوريا من عدم وجود مدرسة او أماكن مخصصة للتعليم.

وأكد مدير مخيم زمار محمد أبو حسين أن اغلب العوائل المتواجدة في المخيم اضطرت لترك مناطقها الاصلية بعد تهجيرهم من قبل عناصر حزب الله والميليشيات الموالية لإيران، مشيرا إلى أن عملية التعليم باتت مهددة بالتوقف مع دخول فصل الشتاء في ظل عدم وجود مدرسة او حتى مخيم يمكن للأطفال التعلم داخله.

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