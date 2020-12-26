صحة كردستان توضح بشأن ظهور السلالة الجديدة لكورونا في الإقليم

2020/12/26 | 19:22 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [اربيل _اين]نفى مدير عام ديوان وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان خالص قادر، السبت، الأنباء المنتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص تسجيل أول إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا في أربيل.

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