2020/12/26 | 19:32 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أحبطت وكالة الاستخبارات العراقية، السبت، عملية نقل شحنة مخدرات قادمة من جنوبي البلاد نحو العاصمة بغداد.

وقال ضابط في شرطة محافظة ذي قار لـ "الترا عراق"، 26 كانون الأول/ديسمبر، إنّ قوة من استخبارات وزارة الداخلية استطاعت اعتقال متاجرين بالمواد المخدرة خلال مرورهما في المحافظة.

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وأضاف الضابط الذي طلب عدم كشف اسمه، أنّ "القوة نصبت كمينًا عند نقطة تفتيش قضاء سيد دخيل واعتقلت المطلوبين"، مبينًا أنّ "القوة ضبطت بحوزتهما 10 آلاف حبة مخدرة ونحو 500 غم من مادة الكريستال، مع مواد تستخدم للتعاطي".

فيما ذكر بيان لوكالة الاستخبارات، أنّ "تفاصيل العملية وثقت في محضر أصولي، مع إيداع المطلوبين في التوقيف تمهيدًا لاستكمال إجراءات التحقيق".

وأوضح البيان، أنّ مطلوبًا ثالثًا اعتقل في مداهمة في منطقة العبيدي في العاصمة، مشيرًا إلى "ضبط 600 حبة مخدرة بحوزته ومواد تستخدم للتعاطي".

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