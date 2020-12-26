سائرون: أركان الانتخابات المبكرة مكتملة

2020/12/26 | 19:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- نور الزيدي

أكد تحالف سائرون، اليوم السبت، أن أركان الانتخابات المبكرة مكتملة، فيما أشار إلى أن قانون المحكمة الاتحادية لن يؤخر إجراء الانتخابات.

وقال النائب عن التحالف ماجد الوائلي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "أركان الانتخابات المبكرة مكتملة حاليا من المفوضية وقانون الانتخابات وأخيراً قانون تمويل الانتخابات المصوت عليه في البرلمان".

وأضاف، أن "جميع الأدوات التي تحتاجهما المفوضية والحكومة لإجراء الانتخابات المبكرة متوفرة"، مشيرا إلى أن "قانون المحكمة الاتحادية لن يؤخر إجراء الانتخابات في موعدها المحدد وهو في طور التشريع".

وتابع أن "حسم قانون المحكمة الاتحادية لن يتأخر في حال تمديد الفصل التشريعي خلال الشهر الجاري"، مبينا أن "الفصل التشريعي سيمدد باعتبار أن الموازنة ستصل قريبا إلى البرلمان وبالتالي لابد من تمديده لإكمالها".

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