السفير الإيراني ينفي تغريدة عن المرجع الصدر

2020/12/26 | 19:46 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

نفى السفير الإيراني في العراق إيرج مسجدي، السبت، علاقته بتغريدة نشرت أخيرا، تتحدث عن المرجع الديني الراحل محمد الصدر.

وكتب مسجدي في تدوينة تابعها "ناس" (26 كانون الاول 2020)، أن "التغريدة اللتي نشرت مؤخرا حول الشهيد الكبير سماحة آية الله السيد محمد صادق الصدر رحمة الله عليه ليست مني وأكذبها".

وأضاف، أن "آل الصدر هم من مفاخر الإسلام، وأن خصوم الإسلام وأعداءه لا يستطيعون أن يصلوا الى مبتغاهم".

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