دور الأعرجي وموقف الكاظمي .. تفاصيل ليلة

2020/12/26 | 19:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مصادر أمنية رفيعة، السبت، تفاصيل ما جرى ليلة الجمعة التي شهدت انتشار ميليشيا عصائب أهل الحق في عدد من مناطق بغداد، والدور الذي لعبه مسؤول عراقي رفيع لمنع "المواجهة المباشرة" مع قوات الأمن.

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