2020/12/26 | 19:46 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مكنت قوات الشرطة الاتحادية، السبت، من قتل اثنين من الدواعش بعملية استباقية في كركوك.

وذكرت مديرية الشرطة في بيان تلقته 7sky، عن” تمكن قطعات الفرقة الخامسة شرطة اتحادية وبعملية أمنية نوعية وباشراف مباشر من قائد الفرقة اللواء حيدر المطوري من قتل إرهابيين اثنين بعد نصب كمين محكم لهما ومحاصرتهما في وادي ابو شحمة بناحية الرشاد جنوب غربي كركوك”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور… مقتل اثنين من الدواعش في كمين جنوبي كركوك 7 SKY TV.

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