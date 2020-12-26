الحكومة: لا مشكلة في تمويل الانتخابات

2020/12/26 | 19:47 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد.. أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي، السبت، أن وزارة المالية ...

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