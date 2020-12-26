أمطار بـ10 محافظات تبدأ فجراً.. طقس العراق خلال 24 ساعة المقبلة

2020/12/26 | 19:47 - المصدر: بغداد اليوم

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توقع المتنبئ الجوي محمد الكبيسي، السبت، ان يتأثر العراق بموجة أمطار وانخفاض في درجات الحرارة ابتداءً من يوم غد الاحد.

وقال الكبيسي في منشور له على الفيسبوك، إن "الطقس ليوم غد الاحد في المنطقة الشمالية سيكون غائماً جزئياً وتبقى درجات الحرارة مقاربة لما سجلته هذا اليوم وتتراوح مابين 9 إلى 12 درجة مئوية، اما الرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة الى معتدلة السرعة وتتراوح سرعتها مابين 10 إلى 20 كم بالساعة تنشط إلى 30 كم في الساعة".

وأضاف، "أما المنطقة الغربية فسيكون الطقس غائما جزئيا ايضا مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة ومتوسطة في مناطق شرق وجنوب شرق محافظة الأنبار وبعض مناطق غرب الأنبار، عند مدينة الرطبة وماحولها أمطار خفيفة ومتفرقة تنخفض درجات الحرارة بحدود درجة الى درجتين مئويتيين لتسجل مابين 8 إلى 12 درجة مئوية والرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتتراوح سرعتها مابين 10 إلى 20 كم بالساعة تنشط إلى 35 كم في الساعة".

وتابع الكبيسي، ان "الطقس في المنطقة الوسطى سيكون بين غائم وغائم جزئي مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة ومتوسطة أحياناً في العاصمة بغداد ومحافظات كربلاء وبابل والنجف وجنوب محافظة صلاح الدين".

وأشار الى أن "درجات الحرارة ستنخفض بحدود درجة الى درجتين لتسجل مابين 12 إلى 13 درجة مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتتراوح سرعتها مابين 10 إلى 20 كم بالساعة تنشط إلى 35 كم في الساعة".

وتوقع المتنبئ ان "تشهد المنطقة الجنوبية ايضا تساقط أمطار خفيفة ومتوسطة الشدة في مناطق متفرقة من محافظات ميسان والبصرة والمثنى وذي قار ومناطق متفرقة من الديوانية، وتبقى درجات الحرارة مقاربة لما سجلته هذا اليوم وتتراوح درجات الحرارة مابين 11 إلى 13 درجة مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتتراوح سرعتها مابين 10 إلى 20 كم بالساعة تنشط إلى 35 كم في الساعة".

وبشأن الامطار وغزارتها، قال الكبيسي إن "الأمطار تبدأ خلال ساعات فجر وصباح الغد في جنوب غرب البلاد وتمتد إلى بقية المناطق وطبيعة الأمطار تكون عشوائية في بعض مناطق الفرات الأوسط".

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