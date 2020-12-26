أوروبا تبدأ حملات تطعيم مواطنيها بلقاح ’’فايزر’’ وسط انتشار سلالة كورونا الجديدة

2020/12/26 | 19:47 - المصدر: بغداد اليوم

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بدأ الاتحاد الأوروبي السبت تسلم أولى جرعات لقاح كورونا استعدادا لبدء حملات التطعيم في وقت أجبرت دول عدة على فرض تدابير إغلاق جراء ظهور سلالة جديدة من كورونا تواصل تفشيها من بريطانيا ويعتقد أنها معدية أكثر.

ومن المقرر أن تبدأ حملات التطعيم في جميع دول الاتحاد الأوروبي الـ27 يوم غد الأحد، بعدما أقرت الجهات المنظمة لقاح فايزر بيونتيك في 21 ديسمبر.

وأودى الوباء بحياة أكثر من 1,7 مليون شخص ولا يزال يتفشى في معظم أنحاء العالم، لكن إطلاق حملات التطعيم مؤخرا عزز الآمال بأن تخف وطأة كورونا في العام 2021.

وفي حين وصلت أولى جرعات لقاح فايزر بيونتيك إلى باريس السبت، أكدت وزارة الصحة الفرنسية في وقت متأخر الجمعة اكتشاف أول إصابة في البلاد بسلالة الفيروس الجديدة لدى مواطن عاد من بريطانيا.

وسجلت عدة دول إصابات بالسلالة الجديدة، ما يثير قلق الهيئات الصحية التي تعاني أساسا من الضغط.

وتترقب بعض الدول الأوروبية العودة إلى تطبيق القيود الصارمة بعد عيد الميلاد، واكتشفت أول إصابة في فرنسا بسلالة فيروس كورونا المستجد المتحورة لدى مواطن مقيم في بريطانيا وصل من لندن في 19 ديسمبر بحسب وزارة الصحة الفرنسية.

ولم تظهر عليه أي أعراض بينما عزل نفسه في منزله في تور وسط فرنسا، في حين تمت عملية تعقب للموظفين الصحيين الذين خالطوه.

ودفعت السلالة الجديدة من الفيروس التي يخشى الخبراء من أنها تنتقل بشكل أسرع أكثر من 50 بلدا إلى فرض قيود على السفر من المملكة المتحدة حيث ظهرت لأول مرة.

ولا تزال تسجل إصابات بالسلالة الجديدة في أنحاء العالم، وأكدت اليابان الجمعة تسجيل خمس إصابات بها لدى ركاب قدموا من المملكة المتحدة بينما سجلت حالات كذلك في الدنمارك ولبنان وألمانيا وأستراليا وهولندا.

وأعادت دول خففت القيود بعض الشيء خلال عيد الميلاد فرضها من جديد، فعلى سبيل المثال ستفرض النمسا حظرا للتجول اعتبارا من اليوم السبت وحتى 24 يناير المقبل.

وتأثر الملايين في المملكة المتحدة بتشديد القيود، والتدابير الأشد المفروضة في انكلترا تشمل 40 في المئة من سكانها.



وتشمل الإجراءات إغلاق جميع الأعمال التجارية غير الأساسية والحد من العلاقات الاجتماعية.

كما تدخل تدابير إغلاق جديدة حيز التنفيذ في اسكتلندا وأيرلندا الشمالية اليوم السبت، بينما أعادت ويلز كذلك فرض القيود بعدما خففتها خلال عيد الميلاد.

وتم تسجيل أكثر من 25 مليون إصابة في أوروبا، بحسب حصيلة أعدتها فرانس برس الجمعة.

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