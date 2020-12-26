السفير الايراني يوضح بعد تداول تغريده باسمه عن المرجع محمد باقر الصدر

2020/12/26 | 19:47 - المصدر: بغداد اليوم

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نفى السفير الايراني في بغداد - ايرج مسجدي، السبت 26-2-2020، صحة تغريدة نسبت اليه عن المرجع محمد باقر الصدر.

وقال مسجدي بتغريدة على حسابه الرسمي بموقع (تويتر) إن "التغريدة اللتي نشرت مؤخرا حول الشهيد الكبير سماحة آية الله السيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه ليست مني وأكذبها".

واضاف إن "آل الصدر هم من مفاخر الإسلام و أن خصوم الإسلام وأعداءه لا يستطيعون أن يصلوا الى مبتغاهم".

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