التعليم العالي تطلق استمارة متعلقات القبول المركزي للطلبة من ذوي الشهداء

2020/12/26 | 19:47 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الاستمارة الخاصة بمتعلقات القبول المركزي لذوي الشهداء .ودعت في بيان ، الطلبة من هذه الفئة الذين لم تظهر نتائجهم في القبول المركزي للعام الدراسي 2021/2020 الى التقديم عبر الاستمارة الالكترونية في بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة (www.dirasat-gate.org) التي تستمر الى غاية الخميس المقبل الموافق الحادي والثلاثين من الشهر الحالي.واكد البيان :" ان الطلبة الذين لم يقدموا سابقا وكذلك اصحاب المعدلات 75% فاعلى الذين ظهر قبولهم في المعاهد ، يحق لهم التقديم الى الاستمارة التي يمكن فيها تسجيل عشرة خيارات على وفق الحدود الدنيا المعلنة للمقبولين قبولا مركزيا من فئة ذوي الشهداء./انتهى3

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