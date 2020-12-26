ارتفاع جديد باصابات كورونا في تركيا

2020/12/26 | 19:47 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم السبت، عن تسجيلها 15118 اصابة و253 وفاة جديدة بفيروس كورونا.وافادت وزارة الصحة التركية، في احصائية يومية، بارتفاع العدد العام للمصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 15118 شخصا، ليصل عدد الاصابات الى مستوى 2133373 حالة.وذكرت وزارة الصحة :" ان عدد المتوفين جراء الفيروس بلغ 19624 شخصا بعد تسجيل 253 حالة جديدة، مقابل 259 يوم 23 كانون الاول ، و254 في 24منه، و256 في يوم 25 ".ويبقى عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في تركيا بالتالي فوق مستوى 250 حالة لليوم السادس على التوالي.كما اعلنت وزارة الصحة عن شفاء 23231 مريضا ،ما يرفع حصيلة المتعافين من فيروس كورونا في البلاد الى 1994034 شخصا./انتهى3

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