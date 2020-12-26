2020/12/26 | 19:47 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قررت وزارة داخلية منطقة كردستان العراق، السبت، منع السفر إلى لبنان، ضمن إجراءاتها لمكافحة فيروس كورونا....
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( كردستان العراق تمنع السفر إلى لبنان) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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