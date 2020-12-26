2020/12/26 | 19:47 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة قوات الشرطة الاتحادية في العراق ، اليوم السبت، قتل عنصرين من تنظيم "داعش" بعد نصب "كمين محكم" لهما جنوب غربي كركوك....

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