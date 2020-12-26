2020/12/26 | 20:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدلية النهضة منظومة تنمية التخلف – محمد صالح البدراني لا شك ان العدل اساس في اعطاء الانسانية قيمتها، والعدل هو فهم لمعنى العقد الاجتماعي وفق قيم عليا الاسلام على راسها قبل انثلام ادواته لأنها باتت قديمة لا يصلح ترميمها؛ وتحجر العقول على نماذج لا تصلح للعصر؛ وغلبة الانطباعات وعلو الجهل فتحول بانتحاله الى حالة من […]

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