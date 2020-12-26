2020/12/26 | 20:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إتحاد بناء الاجسام يحدّد منهاج 2021 بغداد- الزمان صادق الاتحاد العراق المركزي لبناء الاجسام على التقريرين الاداري والمالي للعام الحالي 2020 بحضور جميع رؤساء وممثلي الاتحادات الفرعية والاندية التي شاركت في آخر موسم فضلا عن ابطال العراق الدوليين والاعلاميين وجرى ايضا تحديد منهاج العام المقبل 2021.وقال رئيس اتحاد بناء الاجسام فائز عبد الحسن في بيان صحفي ان […]

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