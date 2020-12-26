2020/12/26 | 20:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فايروس كورونا يتصدّر المشهد برحيل أبرز نجوم الكرة العراقية سامراء- محمد صادق السامرائي ايام قليلة ونودع عاماً يختلف عن بقية الاعوام السابقة نستذكر من غادرنا الى رب رؤوف رحيم من ابرز نجوم الرياضة العراقية ورحل في هذا العام كوكبة من ابرز نجوم كرة القدم العراقية وقد تسبب برحيلهم فايروس كورونا اللعين الذي خطف العديد منهم […]

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