شرطة واسط تحرر مخطوفا وتقبض على أحد الخاطفين

2020/12/26 | 20:04 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ واسط حررت شرطة محافظة واسط، السبت، مخطوفا من قبل عصابة، وألقت القبض على أحد الخاطفين.وقالت مديرية شرطة المحافظة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “مفارز قسم شرطة النعمانية، تمكنت من تحرير مختطف بعد أن قامت مجموعة متكونة من أربعة أشخاص بخطفه، حيث كان المخطوف يستقل عجلته نوع (سايبا) ولاحقته سيارة …

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