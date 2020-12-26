قائد في الحرس الثوري يزور جزيرتين متنازع عليهما مع الإمارات

2020/12/26 | 20:04 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دوليزار قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني، الأدميرال علي رضا تنغسيري، جزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى المتنازع عليهما مع الإمارات بمياه الخليج لتفقد قواته هناك.ودعا تنغسيري القوات البحرية لليقظة، مؤكدا جاهزيتها “للدفاع عن الأمن القومي الإيراني”.وأوضح أن الهدف من تفقد الجزيرتين هو “الاطلاع على جهوزية القوات الإيرانية والتأكد من القدرات …

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