كورونا المتحورة تضرب دولا جديدة لأول مرة

2020/12/26 | 20:09 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت السلطات الصحية في السويد وإسبانيا، السبت، تسجيل أول إصابة بسلالة كورونا الجديدة، أما الهند فقد كشفت عن مصابين بالجائحة لعائدين من بريطانيا مركز تفشيها، لكن لم يتم التأكد إذا ما كانوا حاملين للسلالة الجديدة أم العادية.

ففي السويد، تم رصد أول إصابة بسلالة فيروس كورونا المستجد المتحور على شخص قادم من المملكة المتحدة.

في غضون ذلك، سجلت إسبانيا، اليوم السبت، أربع حالات، مؤكدة من السلالة المتحورة.

أما الهند، فقد تم الكشف عن مصابين بفيروس كورونا المستجد وسط عائدين من بريطانيا، لكن لم يتأكد ما إذا كانوا حاملين للسلالة الجديدة من العدوى.

يشار إلى ان دول لبنان وفرنسا وألمانيا واليابان، أعلنت أمس الجمعة، عن تسجيلها إصابات بسلالة كورونا الجديدة المتحورة.





وذكرت صحيفة "نيكي" اليابانية، أن الدولة الآسيوية قررت حظر دخول جميع الوافدين الأجانب بدءا من 28 كانون الاول وحتى نهاية كانون الثاني، وذلك بعد تأكد إصابة قادمين من بريطانيا بالسلالة المتحورة لفيروس كورونا.

وأوضحت فرنسا، الجمعة، ان الاصابة الجديدة بالسلالة المتحورة سجلت لدى مواطنة تعيش في بريطانيا، كانت قد دخلت إلى فرنسا قبل أيام قليلة.

وفي الدنمارك، الدولة المجاورة للسويد، أعلنت السلطات الصحية، في وقت سابق من هذا الأسبوع، تسجيل ما مجموعه 33 إصابة بهذه السلالة من فيروس كورونا المستجد.

وكان العلماء قد اكدوا ان السلالة المتحورة من فيروس كورونا المستجد، التي ظهرت بداية في بريطانيا وجنوب إفريقيا، أنها أسرع انتشارا، فيما لا توجد أدلة حتى الآن توضح ما إذا كانت أشد فتكا.

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