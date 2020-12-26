السفير الإيراني ينفي تغريدة اعتبرها انصار الصدر “تهديدا مبطناً”

2020/12/26 | 20:14 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نفى السفير الإيراني في العراق إيرج مسجدي، يوم السبت، علاقته بتغريدة نشرت أخيرا، تتحدث عن المرجع الديني الراحل محمد الصدر، اعتبرها اتباع التيار الصدري “تهديدا مبطنا” لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر. وكتب مسجدي في تدوينة تابعها “عراقي نيوز” أن “التغريدة اللتي نشرت مؤخرا حول الشهيد الكبير سماحة آية الله السيد محمد صادق الصدر رحمة الله عليه ليست مني وأكذبها”. وأضاف، أن “آل الصدر هم من مفاخر الإسلام، وأن خصوم الإسلام وأعداءه لا يستطيعون أن يصلوا الى مبتغاهم”. ونشر زعيم التيار الصدر أمس الجمعة تغريدة طالب فيها ايران بإبعاد العراق عن صراعاتها مع الولايات المتحدة الامريكية.توییتی که اخیرا در […]

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