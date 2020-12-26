أمين العاصمة يطلق حملة تطوير كبرى في ’داون تاون’ بغداد: بدء العمل خلال أيام

2020/12/26 | 20:17 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن أمين بغداد المعمار علاء معن، قرب إطلاق حملة "واسعة" لتطوير مركز بغداد التجاري والثقافي والتأريخي، وذلك بإشراف رئيس الوزراء ودعم رئيس الجمهورية.

وذكر بيان للامانة، تلقى "ناس" نسخة منه (26 كانون الأول 2020)، أن "الاسابيع المقبلة ستشهد الشروع بحملة تطوير كبرى لمركز العاصمة من ساحة التحرير لغاية منطقة الباب المعظم بالتعاون مع أصحاب المحال التجارية والتراثية والثقافية".

وأضاف معن، أن "هيأة الرأي قررت توحيد فعاليات كل سوق تجاري وشارع تراثي بالمنطقة وعدم منح اي موافقة او اجازة مخالفة لفعاليات كل سوق مع تنظيم تلك الاسواق والحفاظ على هويتها التراثية واجراء عمليات الترميم والصيانة والتأهيل وازالة تجاوزاتها على الارصفة ومنع الفعاليات الدخيلة عليها اذ سيصبح شارع المتنبي سوقاً لبيع الكتب ودور النشر وسوق السراي يختص بالقرطاسية وسوق الصاغة للحلي والذهب والصفارين للمعروضات والتحف النحاسية والخفافين لبيع العبيّ والشورجة للعطاريات والتوابل والغزل لبيع وعرض الحيوانات".

وتابع أن "عملية التطوير ستنطلق من شارع المتنبي باعتباره احد اهم المراكز الثقافية عبر توحيد الواجهات واللوحات الاعلانية للمحال وتسقيف الشارع مع تجهيز الباعة بعربات لعرض الكتب بتصاميم موحدة ومميزة بدعم من عدد من المتبرعين والتنسيق مع الجهات الامنية بعدم السماح بدخول العجلات والدراجات باستثناء عجلات الطوارئ".

وأوضح أن "امانة بغداد ستطلق حملة مطلع عام ٢٠٢١ لإزالة التجازات عن الارصفة بالتعاون مع اصحاب المحال التجارية للحد من تلك الظاهرة التي شوهت المشهد الحضري للمدينة الى جانب اعداد دراسة لتهيأة مواقع بديلة للباعة الجوالين، مشيراً إلى أن "هذا الإجراء سيعقبه انطلاق حملة كبرى لتنظيف مناطق العاصمة بالتعاون مع المواطنين بفعاليات توعوية تشارك فيها منظمات المجتمع والشرطة المجتمعية والفرق التطوعية الشبابية لاشاعة ثقافة يسهم من خلالها المواطنين في الحفاظ على نظافة ومظهر مناطقهم كما ستشهد الحملة إزالة جميع مواقع تجميع النفايات عن ساحات وأحياء المدن".

وشدد أمين بغداد على "جميع الدوائر البلدية بعدم التهاون مع المخالفات البنائية كونها تلحق اضراراً جسيمة للبنى التحتية وفرض عقوبات صارمة بحق الدوائر التي تسمح باستمرار تلك المخالفات".

وأضاف أن "هناك حملة أخرى ستنطلق بالتعاون مع وزارة الاعمار والاسكان والبلديات لاكساء اغلب شوارع العاصمة بالاعتماد على شركات عالمية رصينة".

وأوضح أنه "تم إعداد دراسة متكاملة للشروع بتطوير البنى التحتية لمدينة بغداد والنهوض بواقعها الخدمي عبر مشاريع ستراتيجية مهمة سترفع بتوصيات لمجلس الوزراء لاقرارها".

وأكد أن "الايام المقبلة ستشهد اقرار المخطط الانمائي الشامل لمدينة بغداد وبدوره سيحدد استعمالات الارض والمشاريع المهمة للعاصمة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمين العاصمة يطلق حملة تطوير كبرى في ’داون تاون’ بغداد: بدء العمل خلال أيام) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمين العاصمة يطلق حملة تطوير كبرى في ’داون تاون’ بغداد: بدء العمل خلال أيام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).