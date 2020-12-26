2020/12/26 | 20:17 - المصدر: سفن سكاي

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استضاف رئيس الهيئة الإدارية لنادي النجف الاشرف الرياضي الدكتور رضوان الكندي اليوم السبت في مزرعته على ضفاف الفرات أسرة النادي إدارة وملاكات فنية وإدارية ولاعبين وموظفين

ورحب الدكتور الكندي بالحضور بجميل عبارات الترحيب وبكلمات تسر اسماعهم ممتزجة بما يسر النظر من أجواء ساحرة حيث الماء والخضراء والوجوه المبتسمة الحسنة

توجه بعدها الجميع إلى مأدبة غداء شهية حلاوتها بطعم تجمع الأحباب وروح الأخوة بين الجميع

وقام رئيس النادي بتوزيع مكرمته والتي شملت الجميع ملاكات فنية وإدارية وموظفين ولاعبين واعلاميين

وحضر الاحتفالية جميع أعضاء الهيئة الإدارية للنادي والذين انسجموا مع ابنائهم اللاعبين وسط أجواء الفرح والاحتفال بالنتائج الرائعة التي حققها الفريق

واثنى الملاك التدريبي متمثلا بمدرب الفريق الكابتن حسن احمد

على مبادرات رئيس النادي وتوجه بالشكر والتقدير لإدارة النادي لدعمها اللامحدود للفريق وقيامها بتوفير كل مستلزمات ظهوره بمستوى يليق وتاريخ النادي العريق والذي يحمل اسم اقدس بقعة بالعالم مدينة امير المؤمنين عليه السلام

ولبى الدعوة عددا من الشخصيات الرياضية والإعلامية ومنهم مدير موقع صدى الكرة العراقية سامر الشبلي والناشط حكمت العراقي بالإضافة إلى مجموعة الالتراس والذي يترأسها الكآبو حيدر نجاح والصوت الحنون حيدر حسن وزيد حسن وآخرين من المجموعة

وفي الختام أعرب الجميع عن سرورهم وارتايحهم وامتنانهم لحسن الضيافة وحفاوة الإستقبال ووعدوا ببذل المزيد من الجهود لتحقيق مايرضي طموحات الادارة وجماهير النادي الوفية ومن الله التوفيق والسداد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكندي يكرم الغزلان وسط أجواء احتفالية رائعة 7 SKY TV.

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